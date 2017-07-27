В Москве пройдет выставка студенческих архитектурных проектов

Юлия Сарайкина. Визуальный мэппинг проектов на модели района Шаболовка © Юлия Сарайкина / Галерея «На Шаболовке»

2 августа в галерее «На Шаболовке» объединения «Выставочные залы Москвы» откроется выставка «Шаболовка: временная архитектура», на которой будут представлены итоговые проекты интенсивного архитектурного курса Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ (Москва) и Архитектурной ассоциации (Лондон).

Архитектурная ассоциация — старейшая экспериментальная школа, каждый год организующая выездные воркшопы по всему миру. В 2016 году студенты изучали Шаболовку в градостроительном масштабе, а в этом году они сосредоточились на временной архитектуре, которая сможет повлиять на ход жизни всего района.

Выставка (кураторы — Ромеа Мурын и Юлия Александровская) позволит отследить путь создания финальных архитектурных объектов для района Шаболовка: от изучения местности до визуализаций идей.

Директор воркшопа (AA Visiting School Moscow) — Александра Чечеткина, преподаватели — Иво Баррос, Лоуренс Барт, Родион Еремеев, Иван Митрофанов, Ирина Сафонова, Леонид Слонимский

Участники воркшопа: Софья Бацова, Марианна Вавилова, София Возова, Ксения Калинина, Валерия Коренева, Екатерина Макарова, Юлия Миронова, Дмитрий Панов, Юлия Сарайкина, Эренстс Свейсбергс, Блаз Томинк Грудник, Анна Шишкина.

Выставка «Шаболовка: временная архитектура» продлится до 15 августа.







