Валерий Гергиев выступит на Тихоокеанском музыкальном фестивале в Японии

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Сегодня, 27 июля, начинается серия концертов оркестра Тихоокеанского музыкального фестиваля под управлением Валерия Гергиева, которая пройдет в четырех городах Японии.

В программе Девятая симфония Шуберта, увертюра к опере «Тангейзер» Рихарда Вагнера, Первый концерт для скрипки с оркестром Бруха, солировать в котором будут Райнер Кюхель (Австрия) и Даниэль Лозакович (Швеция).

Первое выступление состоится в концертном зале городе Томакомай (27 июля), затем оркестр отправится в Саппоро (29 и 30 июля), где также будут исполнены мотет «Exsultate, jubilate» Моцарта и гимн Тихоокеанского музыкального фестиваля «Юпитер» на музыку фрагмента симфонической сюиты «Планеты» Густава Холста.

31 июля оркестр Тихоокеанского музыкального фестиваля выступит под управлением Валерия Гергиева на сцене Концертного зала города Кавасаки, а 1 августа фестиваль завершится концертом на одной из крупнейших площадок Японии — Бунка Кайкан в Токио.

Тихоокеанский музыкальный фестиваль, художественным руководителем которого Валерий Гергиев является с 2015 года, был основан Леонардом Бернстайном в 1990 году.

В оркестре фестиваля играют 90 музыкантов в возрасте от 18 до 29 лет, которые отбираются по результатам прослушиваний по всему миру. В течение четырех недель они совершенствуют свое мастерство под руководством дирижеров и музыкантов известных симфонических оркестров, а затем представляют подготовленные программы на главных концертных площадках Японии. За время существования фестиваля в нем приняли участие более 3300 молодых музыкантов из 76 стран мира.



