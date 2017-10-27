В Москве поставили памятник Ивану Грозному© Пресс-служба РВИО
Сегодня, 26 июля, в центре Москвы появился памятник Ивану Грозному, который ранее предполагалось установить в городе Александрове Владимирской области.
Как сообщает сайт Российского военно-исторического общества (РВИО), памятник установлен в «Алее правителей» в Петроверигском переулке, где находится Музей военной формы одежды РВИО.
Иван Грозный работы скульптора Василия Селиванова расположился рядом с бронзовыми бюстами 33 российских государственных деятелей «от великих князей периода образования Древнерусского государства до деятелей Временного правительства времен революции», созданных президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели.
До конца 2017 года в аллее появятся еще восемь бюстов правителей — от Владимира Ленина до Бориса Ельцина.
Первоначально установка памятника Ивану Грозному планировалась в Александрове, но, как отмечает РВИО, ее «отменили из-за разгоревшейся вокруг памятника общественной дискуссии», а сама скульптура была передана РВИО «на ответственное хранение».
Первый в России памятник Ивану Грозному в октябре 2016 года был открыт в Орле.
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