Мэтт Грейнинг выпустит новый сериал

Мэтт Грейнинг © BAM

Крупнейшая в мире онлайн-телесеть Netflix в 2018 году начнет трансляцию нового сатирического мультсериала Мэтта Грейнинга, автора «Симпсонов» (The Simpsons) и «Футурамы» (Futurama).

Как сообщает сайт Netflix, новый сериал будет называться «Разочарование» (Disenchantment), уже заказано два сезона по 10 серий в каждом.

Его главные герои — юная принцесса-пьяница Горошина (Bean), ее приятель, злобный эльф по имени Эльфо (Elfo), и персональный демон Люци (Luci) — живут в вымышленном средневековом королевстве, где их ждут встречи с «великанами, лешими, троллями, бесами, моржами и огромным количеством глупых людей».

Netflix приводит комментарий Мэтта Грейнинга: «По сути дела "Разочарование" будет о жизни и смерти, любви и сексе и о том, как сохранить способность смеяться в мире, полном страданий и идиотов, что бы ни говорили родители, колдуны и прочие придурки».

В сериале будут звучать голоса известных актеров, в том числе Джона Димаджо и Билла Уэста, первый из которых озвучивал в «Футураме» робота Бендера, в второй — Филипа Фрая, профессора Фарнсуорта, доктора Зойдберга и многих других персонажей. Производством анимации занимается студия Rough Draft Studios, также работавшая над «Футурамой».



