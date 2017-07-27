Глава совета при Минкульте просит убрать обнаженную грудь из «Матильды»

Кадр из фильма «Матильда» © «Каро-Премьер»

Председатель Общественного совета при Министерстве культуры Павел Пожигайло обратился к режиссеру Алексею Учителю с просьбой сократить в его фильме «Матильда» несколько сцен, в частности, ту, где демонстрируется обнаженная грудь Матильды Кшесинской.

«Я бы сделал это кино глубже и чтобы было меньше спецэффектов. Сократил бы «голливудские» сцены, которых там очень много. Например, спиритические сеансы в царской семье, прикованный к стулу Данила Козловский, которого доктор лечит погружением под воду и исследует какой-то немецкий ученый, постельные сцены, голая грудь балерины. Сергей Бондарчук так не снимал, Андрей Тарковский тоже. Деликатности, присущей русской культуре, здесь не хватает. Если бы речь шла еще об Александре II, а тут все-таки святой. Не надо этого делать», — заявил Пожилайло агентству «Москва».

Глава Общественного совета при Минкульте считает, что фильм «Матильда» предназначен скорее для западной аудитории, чем для российской. Пожилайло также обнаружил в картине Учителя сюжетный «дисбаланс»: «Там два часа фильма — это любовные страсти, приходы, яркие сцены с Матильдой. У людей вопрос: а разве это самое главное в истории Николая Александровича Романова? И всего последние три минуты фильма — про царя без Матильды. А дальше в титрах написано, что более 20 лет они с императрицей жили счастливым браком, у них было пятеро детей, и в 1918 году они были убиты большевиками».

По словам Пожигайло, после закрытого показа в июне режиссер обещал переделать трейлер к фильму, но отказался вносить правки в сам фильм, поскольку он уже смонтирован. Ранее Учитель заявлял, что закрытые показы его картины не проводились.

Премьера исторической драмы «Матильда» Алексея Учителя о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской назначена на 25 октября 2017 года.

Прошлой осенью депутат Госдумы, бывшая и.о. прокурора Крыма Наталья Поклонская направила генеральному прокурору Юрию Чайке запрос о проверке «Матильды» на предмет оскорбления чувств верующих.

В январе 2017 года Поклонская попросила Генеральную прокуратуру проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание «Матильды», а также провести исследование сценария фильма, так как его главными героями «являются лица, официально канонизированные».

Вскоре организация «Христианское государство — Святая Русь» разослала кинотеатрам более тысячи писем, в которых потребовала отказаться от проката фильма «Матильда» под угрозой «русского майдана».

В конце мая стало известно, что петербургская полиция на основании запроса Поклонской проводит проверку кинокомпании Учителя на предмет налоговых преступлений.



