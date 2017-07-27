Госдума рассмотрит законопроекты о миллионных штрафах за клевету в соцсетях

Этой осенью в Госдуму будут внесены законопроекты, которые установят штрафы до 5 млн рублей для граждан за распространение в социальных сетях противоправной информации и клеветы.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрея Исаева.

По его словам, законопроекта будет два. Один определит требования к администраторам соцсетей, другой относится к поправкам в Кодекс об административных правонарушениях в части размеров штрафов, которые составят от 3 до 5 млн рублей для физических лиц и от 30 до 50 млн рублей для юридических лиц.

Отметив, что в целом концепцию законопроектов он поддерживает, Исаев добавил, что у депутатов есть несколько замечаний, касающихся техники выполнения закона.

«Самое главное, что коллег смутило, — это то, что было высказано экспертами о том, что здесь может сложиться неравная ситуация для отечественных социальных сетей, которые здесь работают, у них открыты офисы и т.п. — "Одноклассники" — и сетей, которые не наши, например, Google, которые могут просто уклоняться от выполнения требования закона», — пояснил Исаев.

Нынешние меры по удалению противоправного контента, считает он, «зачастую остаются неэффективными».

«Человека называют верблюдом, а он должен бегать и доказывать, что он не верблюд. Это, извините, достало очень многих людей. Не только занимающихся политикой, но и занимающихся культурой, искусством, общественных деятелей, экономикой, потому что против предпринимателей это постоянно предпринимается. И порядок здесь надо наводить, безусловно. Мы эту позицию однозначно в этом смысле поддерживаем», — заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия».

Исаев сослался на аналогичный закон, применяющийся в Германии, где где штрафы составляют от 500 тысяч до 5 млн евро с физических лиц и от 30 до 50 млн евро для юридических лиц, и отметил, что в сравнении с немецкими зарплатами штрафы за нарушение этого закона в России будут меньше.



