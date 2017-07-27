Минобрнауки отбирает грант у МИФИ

Министерство образования и науки РФ потребовало от Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (Московский инженерно-физический институт) вернуть грант в размере 22,5 млн рублей.

В Минобрнауки подтвердили, что это первое требование возврата средств с 2010 года, когда была запущена грантовая программа, пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о гранте, выданном в 2011 году на создание в МИФИ лаборатории электромагнитных методов производства новых материалов. Группа ученых под руководством Евгения Олевского (США) получила из бюджета 150 млн рублей.

В 2013 году лаборатория успешно отчиталась о выполнении гранта и совместно с вузом подала заявку на его продление. Минобрнауки согласилось выделить лаборатории 22,5 млн рублей в 2014 году, при этом в 2015-м МИФИ должен был предоставить ту же сумму из внебюджетных источников. В соглашении с Минобрнауки оговаривалось, что если вуз не выплатит свою долю, он обязан вернуть и бюджетные деньги.

«2014 год прошел в обычном режиме, мы истратили 19,6 млн рублей, остаток министерство заморозило. А в 2015 году вуз просто не стал перечислять средства. На все вопросы администрация вуза отвечала: "Ищите деньги сами"», — рассказал сотрудник лаборатории Евгений Григорьев.

В мае Евгений Олевский написал ректору, что работа практически встала. Не получив ответа, он улетел в США и стал руководить лабораторией дистанционно. Коллективу удалось добиться от Минобрнауки разморозки оставшихся с 2014 года бюджетных 2,6 млн рублей, на них лаборатория работала до конца года.

В апреле 2016 года совет Минобрнауки по грантам решил, что обе стороны не выполнили условия продления мегагранта: вуз не перечислил деньги, а Олевский проработал в России меньше, чем требовалось по договору. Но «с учетом перспективности научных исследований и значимости достигнутых результатов» совет решил продлить соглашение на 2016 год, чтобы МИФИ и лаборатория смогли закрыть долги.

В конце 2016 года коллектив отправил в совет по грантам отчет о работе, которую независимые научные эксперты оценили положительно, но в апреле 2017 года совет по грантам признал проект «нерезультативным» из-за «невыполнения ведущим ученым обязательств по личному присутствию в вузе».

Минобрнауки потребовало от вуза вернуть 22,5 млн рублей, выделенных в 2014 году, после чего администрация МИФИ распорядилась заблокировать все счета лаборатории.

Вернуть грант руководство МИФИ намерено за счет сотрудников вуза: несколько человек на условиях анонимности сообщили, что их предупредили о возможном сокращении надбавок к зарплате.



