Кинотеатры в малых городах получат миллиард от Фонда кино

3D-кинотеатр в ДК имени Молодцова. г. Донской, Тульская область © Фонд кино

Фонд кино объявил новый конкурс на модернизацию и оснащение цифровым оборудованием кинотеатров в городах с населением менее 500 тысяч человек. По итогам конкурса будет выделен 1 млрд рублей.

На каждый кинозал предполагается безвозвратно выделить до 5 млн рублей, сообщает сайт Фонда кино.

В результате трех предыдущих конкурсов поддержку фонда получили 434 залов в 395 населенных пунктах 70 субъектов РФ.

«Обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал», — говорится в сообщении Фонда кино.

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются уполномоченными сотрудниками Фонда кино с 31 июля по 25 августа.

Фонд кино подчеркивает, что «отбор организаций будет производиться в строгом соответствии с утвержденными Правилами, что исключает возможность сторонних организаций (посредников) повлиять на результаты отбора».







