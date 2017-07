Объявлена программа Венецианской недели критики

Кадр из фильма «Дрейф» © helenawittmann.de

Семь режиссерских дебютов и два спецпоказа вошли в программу 32-й Венецианской международной неделе критики – параллельной секции 74-го Международного Венецианского кинофестиваля.

Как сообщает «ПрофиCинема», для всех участников секции, которую проводит Национальный союз итальянских кинокритиков, показы в Венеции станут мировыми премьерами.

Основная конкурсная программа:

«Кратер» (Il Cratere / Crater, Италия), реж. Лука Беллино, Сильвия Луци;

«Дрейф» (Drift, Германия), реж. Хелена Витман;

«Дикари» (Les Garçons sauvages / The Wild Boys, Франция), реж. Бертран Мандико;

«Залив» (Körfez / The Gulf, Турция-Германия-Греция), реж. Эмре Йексан;

«Сара играет в оборотня» (Sarah joue un loup garou / Sarah Plays a Werewolf, Швейцария-Германия), реж. Катарина Висс;

«Команда "Ураган"» (Team Hurricane, Дания), реж. Анника Берг;

«Сезон охоты» (Temporada de Caza / Hunting Season, Аргентина-США-Германия-Франция-Катар), реж. Наталья Гараджола.

На открытии Недели критики будет показан фильм Деборы Хейвуд «Игольница» (Pin Cushion, Великобритания), на закрытии — фильм Диего Оливареса «Отрава» (Velena / The Posion — The Land of Fires, Италия).

74-й Международный Венецианский кинофестиваль пройдет с 30 августа по 9 сентября, его откроет фантастическая комедия Александра Пэйна «Короче» (Downsizing, США).

Жюри фестиваля впервые за последние 11 лет возглавит женщина — актриса Аннет Бенинг (США). Премия «Золотой лев Святого Марка» за выдающиеся достижения в кинематографе будет вручена ветеранам Голливуда Джейн Фонде и Роберту Редфорду.