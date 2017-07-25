Мединский: У режиссеров неправильные понятия о добре и зле

Москва, 25 июля 2017 года © Пресс-служба Минкультуры России

По мнению министра культуры Владимира Мединского, современные спектакли по русской классике – слишком веселые, а ставящие их режиссеры имеют неверные представления о добре и зле.

Министр заявил об этом сегодня, 25 июля, в Министерстве культуры после подписания плана мероприятий в рамках нового проекта по популяризации отечественной классики «Пушкинский союз», передает ТАСС. План также подписал ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

«Когда я вижу некоторые спектакли, поставленные якобы по мотивам русской классики, понимаю, что их авторы в нужное время не читали произведения, которые сейчас так весело ставят на сцене. Иначе их понятия о добре и зле были бы другими. А так — это просто деньги, ничего больше», — сказал Мединский.

«Конечная цель, чтобы молодой человек понял, что беречь честь надо смолоду. — добавил он. — В этом отношении пушкинские тексты - это очень хороший инструмент, который прививает базовые и нравственные понятия. Современные авторы не могут пока найти таких слов, таких образов, которые на подкорку заложат базовые представления о добре и зле».

«Одна из основных целей проекта "Пушкинский союз" — вернуть молодому поколению интерес к богатейшему культурному наследию России, в особенности к русской классике», — говорится в сообщении на сайте Московского Патриархата.

В рамках «Пушкинского союза» в 2017–2018 годах по всей стране планируется провести культурные и образовательные мероприятия — творческие встречи с писателями и деятелями культуры, выставки, фестивали, а также, отмечает сайт Минкульта, «оказание господдержки региональным театрам и молодым режиссерам».



