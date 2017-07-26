В Никола-Ленивце выступят электронщики из семи стран

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С 17 по 20 августа в деревне Никола-Ленивец Калужской области пройдет международный фестиваль Signal, в котором примут участие электронные музыканты из США, Германии, Швеции, Великобритании, Франции, Румынии и России.

Среди участников фестиваля Signal 2017 Вероника Васика (США), Матиас Агуайо (Чили-Германия), Райан Эллиотт (США), Рон Морелли (США), Маайян Нидам (Германия), Томас Мельхиор (Германия), Тобиас Линден (Швеция), Cabanne (Франция) и Herodot (Румыния).

Также в программе живые выступления таких артистов, как Wareika (Германия), dOP (Франция), Soundwalk Collective (США-Италия), Торн Хоук (США), Камран Садеги (США), The Chi Factory (Нидерланды), Blush Response (Германия), Ark (Франция), Zoviet France (Великобритания) и Педер Маннерфельт (Швеция), известный как The Subliminal Kid — автор трека «Request Line», музыкальной темы фестиваля.

Signal 2017 пройдет на четырех основных сценах. Как сообщают организаторы фестиваля, в его подготовку вовлечены прогрессивные архитектурные студии и ландшафтные бюро.

По проекту архитектурной мастерской Dom будут построены эко-поселение Prizma и одноименная музыкальная сцена; один из баров фестиваля будет создан при участии архитектурного бюро Kontora, оформлением главной сцены займется команда Sila Sveta>, ландшафтный проект бесконечной тропы и одной из основных сцен Mebius подготовил архитектор Иван Щетинин.

Фестиваль Signal 2017 проводится при поддержке музыкальной платформы TBRG Open



