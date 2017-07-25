Объявлены участники Стамбульской биеннале

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На 15-й Стамбульской биеннале современного искусства осенью 2017 года будут представлены работы 57 художников из 30 стран мира.

Список участников Стамбульской биеннале приводит Artnews.

В него вошли Хеба Амин (Египет), Марк Дион (США). Джона Фримен и Джастин Лоу (США), Кася Фудаковски (Великобритания), Педро Гомес-Эганья (Колумбия), Лунгисва Гкунта (ЮАР), Андреа Джойс Хаймер (США), Мораг Кайл и Джорджи Неттелл (Великобритания), Олаф Метцель (Германия), Махмуд Обайди (Ирак), Хенрик Улесен (Дания), Эркан Озген (Турция), Леандер Шенвегер (Австрия), Дан Стокхольм (Дания), Али Таптык (Турция), Билал Йылмаз (Турция), Волкан Аслан (Турция), Алпер Айдын (Турция), Моника Бонвичини (Италия), Луиз Буржуа (1911–2010, США), Латифа Эшакш (Марокко), Джандегер Фюртун (Турция), Ким Хи Чон (Южная Корея), Мирак Джамал (Иран), Фернанду Ланьяш (Португалия), Виктор Леги (Бразилия), Клара Лиден (Швеция), Лидия Урахмане (Алжир), Райян Табет (Ливан), Ён Джун Так (Южная Корея), Кари Апсон (США), Кеманг Ва Лехулере (ЮАР), Йонамин (Ангола), Сяо Юй (Китай), Махмуд Халед (Египет), Адель Абдессемед (Алжир), Нджидека Акуньили Кросби (Нигерия), Алехандро Альманса Переда (Мексика), Берлинде Де Брейкере (Бельгия), Важико Чачхиани (Грузия), Гезде Илкин (Турция), Лилана Мареска (Аргентина), Ли Миллер (1907–1977, США), Од Паризе (Франция), Сим Чи Инь (Сингапур), Дайянита Сингх (Индия), Татьяна Труве (Франция), Цанг Кин Ва (Гонконг), Андра Урсута (США), Фред Уилсон (США), Йогунлук (Турция), Стивен Дж. Родс (США). Тугче Туна (Турция), Бурчак Бингель (Турция), Лукас Вассман (Швейцария).

15-я Стамбульская биеннале современного искусства пройдет с 16 сентября по 12 ноября, ее основной площадкой будет Стамбульский музей современного искусства.

Кураторы биеннале — художники Майкл Эльмгрин (Дания) и Ингар Драгсет (Норвегия). Тема биеннале — «Хороший сосед». Участниками предстоит исследовать понятия дома, соседства, образа жизни — частной и публичной, а также те изменения, которые претерпел наш образ жизни за последние десятилетия.

Один из проектов Стамбульской биеннале, фотоинсталляцию «Хороший сосед» швейцарского художника Лукаса Вассмана, представит в Парке Горького в Москве Музей современного искусства «Гараж».



