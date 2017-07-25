В шести городах России покажут фильмы о британских культурных героях

В шести городах России покажут фильмы о британских культурных герояхКадр из фильма «Тед Хьюз: сильнее смерти»© Британский Совет
С 1 по 15 августа Британский Совет представит в Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде и Петербурге фестиваль документального кино IN FOCUS, в программе которого фильмы современных режиссеров, посвященные знаковым фигурам британской культуры последних 50 лет.
Площадками фестиваля станут Ельцин Центр (Екатеринбург), Центр современной культуры «Смена» (Казань), Дом Кино (Красноярск), Музей современного искусства «Гараж» (Москва), Волго-Вятский филиал ГЦСИ-РОСИЗО (Нижний Новгород) и Новая Голландия (Петербург).
Программа фестиваля IN FOCUS:
- «Хокни» (Hockney, 2014), реж. Рэндолл Райт;
- «Люсьен Фрейд: Нарисованная жизнь» (Lucian Freud: A Painted Life, 2012), реж. Рэндолл Райт;
- «Тед Хьюз: сильнее смерти» (Ted Hughes: Stronger than Death, 2015), реж. Ричард Керсон Смит;
- «Oasis: Supersonic» (2016), реж. Мэт Уайткросс;
- «Эми» (Amy, 2015), реж. Азиф Кападиа.
В Москве фильмы представит кинокритик Максим Семенов, в Нижнем Новгороде — журналист Полина Спорышева, музыкальный критик Алексей Костюков и филолог Александр Колесников, в Петербурге — кинокритик Константин Шавловский.
Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами. Вход свободный, регистрация — на сайте Британского Совета. Там же приводится расписание фестиваля.
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