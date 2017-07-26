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Выставка «Война и мир Вадима Сидура» едет в Петербург

News_detailed_pictureВадим Сидур. Похороны. Памятник погибшим в пустыне. 1965© Объединение «Манеж»

С 11 августа по 3 сентября в Центральном выставочном зале «Манеж» в Петербурге пройдет большая ретроспективная выставка «Война и Мир Вадима Сидура».

Она задумана как передвижная экспозиция, способная с помощью основных модулей адаптироваться под разные музейные и другие выставочные пространства.

На выставке «Война и Мир Вадима Сидура» представлены скульптура, графика, керамика, резьба по линолеуму — более ста работ Вадима Сидура из фондов Объединения «Манеж», а также произведения из частных коллекций.

«Работы, отобранные для выставки, обращаются к вечным вопросам общечеловеческих ценностей, понятным всем, независимо от национальности и возраста. — сообщает Объединение «Манеж». — В этих произведениях — ужас войны и насильственной смерти, нависшая опасность глобальной экологической катастрофы, поиск гармонии в рушащемся мире, преклонение перед созидательной силой человеческого гения и величием человеческих чувств. Произведения Сидура заставляют по-иному взглянуть на окружающий мир, дают возможность глубже проанализировать происходящее вокруг, позволяют заглянуть в будущее и, может быть, изменить его к лучшему».

В 2016–2017 годах выставка «Война и Мир Вадима Сидура» была показана в Москве, Страсбурге и Люксембурге. Из Петербурга она отправится в Пекине, а затем — в российские регионы.

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