Завершился фестиваль экспериментального кино MIEFF

Кадр из фильма «Последние дни Ленинграда» © MIEFF 2017

В «Электротеатре Станиславский» в Москве с 20 по 23 июля проходил II Международный фестиваль экспериментального кино MIEFF.

На фестивале были показаны тридцать фильмов международной конкурсной программы, ретроспективы Владимира Кобрина и Тоcио Мацумото, состоялись специальные показы картин Апичатпонга Вирасетакула, Льюиса Клара, Кристиана фон Борриса, лекция-перформанс медиахудожника Александры Аникиной, презентация Фонда Хуберта Балса.

Следующим этапом MIEFF 2017 станут показы на острове Новая Голландия в Петербурге фильма Кристиана фон Борриса «Пустыня реального» (27 июля), фильмов победителей конкурсной программы и работ Антона Гинзбурга (5–6 августа).

По решению жюри, в которое вошли художник Виктор Алимпиев, член отборочной комиссии Роттердамского кинофестиваля Евгений Гусятинский, кинокритик Борис Нелепо, куратор фонда V-A-C Катерина Чучалина, финалистами конкурсной программы стали «Фокус» Исмаила Бахри (Тунис), «Turo» Антона Гинзбурга (Россия / США), «Силао» Камило Рестрепо (Франция), «О возникновении и уничтожении» Макино Такаши (Япония).

Победителем зрительского голосования, который награждается участием в европейском кинофестивале партнера фествиваля компании «БорисХоф», стала работа «Последние дни Ленинграда» Марии Зеннстрем (Россия-Швеция).

Режиссер закончила работу над дипломным фильмов спустя почти 30 лет. Мария Зеннстрем училась во ВГИКЕ у Анатолия Васильева, который посоветовал ей рассказать в дебютном фильме о себе: как она, почти не зная русского языка, приехала в СССР, где когда-то жила ее мать, уехавшая еще в конце 1950-х.



