Анна Глазова представит новую книгу стихов в Некрасовке

© MRP, «Скифия-Принт», 2017

31 июля в Центральной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве поэт и переводчик Анна Глазова представит новую поэтическую книгу «Земля лежит на земле».

Анна Глазова перевела для российских читателей тексты таких немецкоязычных авторов ХХ века, как Франц Кафка, Пауль Целан, Роберт Вальзер, Уника Цюрн, теоретические работы Вальтера Беньямина.

Исследователь в области сравнительного литературоведения, автор работ о поэтике Осипа Мандельштама и Пауля Целана. Лауреат премии Андрея Белого (2013), живет в Гамбурге.

«Земля лежит на земле» — пятая книга Анны Глазовой.

Встреча начнется в 19:00 в конференц-зале Библиотеки имени Н.А. Некрасова, вход свободный, регистрация — здесь























