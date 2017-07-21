«Гараж» покажет спецпроект Стамбульской биеннале

Лукас Вассман. Хороший сосед. 2017

Графический дизайн: Руперт Смит

Специальный проект 15-й Стамбульской биеннале © Музей современного искусства «Гараж»

Музей современного искусства «Гараж» представит в Москве специальный проект 15-й Стамбульской биеннале – фотоинсталляцию «Хороший сосед» швейцарского художника Лукаса Вассмана.

15-я Стамбульская биеннале современного искусства пройдет с 16 сентября по 12 ноября 2017 года. В этом году биеннале пройдет под девизом «Хороший сосед», предложенным ее кураторами — художниками Михаэлем Эльмгрином и Ингаром Драгсетом.

Проект Лукаса Вассмана развивает идею кураторов Стамбульской биеннале о мобильности современного искусства в глобальном мире.

«Хороший сосед» — это серия крупноформатных фотографий, размещенных на улицах разных городов мира — Гаваны, Дели, Манчестера, Сиднея. В Москве работы Вассмана будут размещены на территории Парка Горького.

Фотографии фиксируют неожиданные столкновения автора с разными культурными контекстами — Вассман путешествовал по Турции, Франции, Швейцарии и Исландии, примеряя на себя роль отвлеченного наблюдателя. Каждый снимок сопровождает откровенный и наводящий на размышления вопрос о том, кто такой хороший сосед и какими качествами он должен обладать.

Проект ставит вопрос о буквальной, физической доступности произведения искусства для людей, находящихся в разных точках мира. Может ли одно произведение преодолевать географические границы и объединять самые разные институции и зрителей?

Выставка «Хороший сосед» в Парке Горького продлится до 31 октября.



