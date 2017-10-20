Центр Помпиду откроет филиал в Китае

После десяти лет переговоров Центр Помпиду в Париже получил возможность основать свое первое выставочное пространство в Китае.

Как сообщает Artforum.com, Центр Помпиду и шанхайская компания West Bund Group договорились подписать в конце 2017 года пятилетний возобновляемый контракт, назвав его «важнейшим проектом в области культурного обмена» между Францией и Китаем.

Филиал Центра Помпиду расположится на территории Музея изобразительных искусств Вест-Бунд, который сейчас строится по проекту британского архитектора Дэвида Чипперфилда в новом шанхайском культурном кластере в бывшем промышленном районе Сюйхуэй на берегу реки Хуанпу.

Открытие музея назначено на конец 2018 года, открытие филиала Центра Помпиду — на 2019 год.

В течение первых пяти лет работы Центра Помпиду в Шанхае там планируется провести около двадцати выставок.















