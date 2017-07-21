Госдума приняла закон о мессенджерах© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Сегодня, 21 июля, в последний день весенней сессии Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, регулирующий деятельность сервисов обмена мгновенными сообщениями (мессенджеров).
Как сообщает «Интерфакс», закон вводит понятие «мессенджер» и устанавливает устанавливает связанные с ним правила.
Закон вступит в силу 1 января 2018 года. Операторы мессенджеров, в частности, будут обязаны:
- по требованию Роскомнадзора в течение суток ограничивать возможность передачи пользователем сообщений, содержащих противоправную информацию;
- обеспечивать возможность передачи сообщений по инициативе госорганов в соответствии с законодательством РФ;
- идентифицировать пользователей по абонентскому номеру оператора на основании договора с оператором, за исключением ряда случаев.
Кроме того, мессенджеры, которые принадлежат зарегистрированным в России юрлицам или гражданам РФ, получают право идентифицировать пользователей по их абонентскому номеру. В то же время сведения об абонентском номере пользователей мессенджера могут передаваться третьим лицам только с согласия первых.
Проект закона был разработан заместителями председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Мариной Мукабеновой («Единая Россия») и Александром Ющенко (КПРФ), а также членом комитета Госдумы по экономической политике Олегом Николаевым («Справедливая Россия»).
Он был внесен в Госдуму 24 мая и принят во втором чтении 19 июля. Ко второму чтению в законопроет была добавлено положение, согласно которому мессенджеры обязаны «не допускать передачу электронных сообщений пользователям сервиса обмена мгновенными сообщениями» по процедуре, определяемой правительством РФ.
По поводу возможной блокировки отдельных пользователей мессенджерам в соответствии с принятым сегодня законом высказался председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
«Вводящееся регулирование предусматривает санкции только в отношении операторов мессенджеров в случае, если они содействуют нарушению закона. — заявил он. — Никаких штрафов или прямых запретов в отношении пользователей не планируется».
«Еще раз хочу напомнить: единственный новый вид административного наказания, который сейчас вводится, — это штрафы в отношении операторов мессенджеров», — пояснил Левин.
P.S. Также сегодня, 21 июля, Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, запрещающий использование средств обхода блокировок в интернете, передает «Интерфакс».
Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (в части уточнения порядка ограничения доступа к информационным ресурсам)» был внесен в Госдуму в начале июня депутатами Максимом Кудрявцевым («Единая Россия»), Николаем Рыжаком («Справедливая Россия») и Александром Ющенко (КПРФ).
Новый закон вступит в силу 1 ноября 2017 года. Он предусматривает блокировку анонимайзеров, которые предоставляют доступ к запрещенным ресурсам из реестра Роскомнадзора.
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