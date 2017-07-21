Google: Россия опередила весь мир по запросам на удаление контента

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Согласно официальной статистике корпорации Google, в 2016 году больше всего обращений с требованием удалить информацию она получила из РФ – 13,2 тысяч. Из всех остальных стран мира за это же время поступило 9,3 тысячи подобных запросов.

Как сообщает РБК со ссылкой на отчет Transparency Report, опубликованный Google,

За 2016 год число запросов на удаление противоправного контента, поступивших в Google от российских государственных органов и органов охраны правопорядка, возросло на 478%.

При этом 85% российских запросов касались обеспечения «национальной безопасности», 5% — «критики представителей власти», 2% — пропаганды суицида и других нарушений законодательства РФ.

За отчетный год корпорация Google удовлетворила три четверти (74%) российских запросов на блокировку интернет-ресурсов и удаление контента.

Наибольшее количество запросов — более 11 тысяч — пришлось на вторую половину 2016 года. Из них 43,4% относились к видео на сервисе YouTube (всего на территории России было заблокировано 160 видео, которые, по мнению МВД РФ, являлись экстремисткими), 43,2% — к веб-поиску.



