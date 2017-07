Лидер Linkin Park покончил с собой

20 июля в Калифорнии в возрасте 41 года умер вокалист рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон. По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство.

Музыкант был найден повешенным в своем доме в городе Палос-Вердес-Эстейтс, сообщает Rolling Stone со ссылкой на Департамент судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

Честер Чарльз Беннингтон родился в 1976 году в Финиксе (штат Аризона), в первой половине 1990-х пел в группе Grey Daze, в 1997 году присоединился к Linkin Park.

Первый же альбом группы — «Hybrid Theory» (2000) — принес ей мировую известность, в середине 2000-х Американская ассоциация звукозаписывающих компаний признала его лучшим дебютом десятилетия. С Linkin Park Беннигтон записал еще шесть студийных альбомов, последний из которых, «One More Light», вышел в мае 2017 года.

Кроме того, Беннигтон сотрудничал с группами Stone Temple Pilots, Young Buck, Mindless Self Indulgence, Mötley Crüe, Santana, а также с Крисом Корнеллом, Jay Z и другими известными музыкантами, снялся в нескольких фильмах. В 2009 году со своим сольным проектом Dead By Sunrise выпустил альбом «Out of Ashes», над которым вместе с ним работали участники групп Orgy и Julien-K.

Среди тех, кто выразил свои соболезнования в первые часы после того, как стало известно о смерти Беннингтона, были Рианна, Хейли Уильямс, Chance the Rapper, Дуэйн Джонсон, Райан Адамс и Pusha T.