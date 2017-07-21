Закон о мессенджерах позволит блокировать пользователей

В проект российского закона, регулирующего деятельность сервисов обмена мгновенными сообщениями, внесено положение, которое дает возможность блокировать отдельных пользователей.

Об этом сообщает VC.ru со ссылкой на одного из авторов законопроекта, члена комитета Госдумы по экономической политике Олега Николаева («Справедливая Россия»).

В раработке законопроекта также участвовали председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова («Единая Россия») и депутат Александр Ющенко (КПРФ). Он был внесен в Госдуму 24 мая и принят 19 июля во втором чтении 365 голосами против одного при двух воздержавшихся.

Законопроект вводит понятие «мессенджер» и устанавливает связанные с ним правила, в частности, обязательную идентификацию пользователей.

Ко второму чтению в документ была добавлено положение, согласно которому мессенджеры обязаны «не допускать передачу электронных сообщений пользователям сервиса обмена мгновенными сообщениями» по процедуре, определяемой правительством РФ.

Владельцы мессенджеров по требованию органов исполнительной власти будут обязаны ограничить возможность конкретного пользователя передавать сообщения, «содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено».

По словам Олега Николаева, речи о фильтрации сообщений не идет — закон предусматривает возможность запрета определенному лицу пользоваться тем или иным мессенджером по решению суда. Эта мера, пояснил Николаев, вводится с целью борьбы с распространением противоправной информации и осуществлением противозаконной деятельности через мессенджеры. «Если вдруг кто-то использует мессенджеры для противозаконной деятельности, должна быть возможность такую деятельность пресечь», — сказал депутат

Как именно будут выявляться такие пользователи и кто будет наделен правом требовать их блокировки, Николаев не сообщил. При этом он заверил, что в законопроекте содержится запрет нарушения конфиденциальности передаваемых пользователями сообщений.



