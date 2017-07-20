Минкульт переопределил современное и актуальное искусство

Владимир Аристархов © Пресс-служба Минкультуры России

Министерство культуры разослало подведомственным организациям директиву о правильном употреблении терминов «современное искусство» и «актуальное искусство», определения которых приведены в соответствие Основам государственной культурной политики.

Документ, подписанный первым заместителем министра культуры Владимиром Аристарховым, опубликовал «Артгид».

Первый замминистра обращает внимание на «необходимость правильного употребления» терминов:

«современное искусство» — искусство, создаваемое нашими современниками вне зависимости от того или иного художественного направления или формы выражения;

«актуальное искусство» — искусство, содержащее в себе смыслы, в которых нуждается современное общество, имеющее существенное значение в современную эпоху, вне зависимости от времени создания.

К документу приложены экспертные заключения Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина и Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева.

Первое из них заключает следующий вывод: «То, что является актуальным, обязательно современно. То, что современно, не обязательно актуально».

Рекомендованные Минкультом определения терминов главным образом основаны на втором заключении. В нем, в частности, говорится, что «с начала 2000-х годов российскому обществу было навязано однозначное понимание термина "современное искусство" как разного рода эпатажных, провокативных художественных практик», а «словосочетание "актуальное искусство" также следует понимать не как обозначение того или иного художественного направления».



