Минкульт переопределил современное и актуальное искусство

Минкульт переопределил современное и актуальное искусствоВладимир Аристархов© Пресс-служба Минкультуры России
Министерство культуры разослало подведомственным организациям директиву о правильном употреблении терминов «современное искусство» и «актуальное искусство», определения которых приведены в соответствие Основам государственной культурной политики.
Документ, подписанный первым заместителем министра культуры Владимиром Аристарховым, опубликовал «Артгид».
Первый замминистра обращает внимание на «необходимость правильного употребления» терминов:
- «современное искусство» — искусство, создаваемое нашими современниками вне зависимости от того или иного художественного направления или формы выражения;
- «актуальное искусство» — искусство, содержащее в себе смыслы, в которых нуждается современное общество, имеющее существенное значение в современную эпоху, вне зависимости от времени создания.
К документу приложены экспертные заключения Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина и Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева.
Первое из них заключает следующий вывод: «То, что является актуальным, обязательно современно. То, что современно, не обязательно актуально».
Рекомендованные Минкультом определения терминов главным образом основаны на втором заключении. В нем, в частности, говорится, что «с начала 2000-х годов российскому обществу было навязано однозначное понимание термина "современное искусство" как разного рода эпатажных, провокативных художественных практик», а «словосочетание "актуальное искусство" также следует понимать не как обозначение того или иного художественного направления».
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