В «Иллюзионе» покажут немое кино в сопровождении органа

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21 июля в московском кинотеатре «Иллюзион» начнется проект «Великий немой» — цикл кинопоказов в живом сопровождении органной музыки.

Об этом сообщают организаторы проекта, Благотворительный фонд содействия и развитию музыкальной культуры Belcanto.

Цикл откроется показом фильма Чарли Чалина «Огни большого города» (City Lights, 1931). В исполнении Томаша Гланца (Польша) прозвучат произведения Джорджа Гершвина, Чарли Чаплина и органные импровизации.

«Ничего подобного ни в Москве, ни в России еще не было. — говорит основатель и художественный руководитель фонда Belcanto Татьяна Ланская. — Орган звучит в кинозале, становясь посредником между прошлым и современностью. И это придает происходящему действию особый шарм. Считаем, что звучащее немое кино — новый авангардный художественный

тренд XXI века».















