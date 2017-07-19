Объявлены номинанты Премии Кандинского

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Сегодня, 19 июля, организационный комитет Премии Кандинского объявил номинантов и состав жюри 11-го сезона.

В лонг-лист 11-ой Премии Кандинского вошли 30 номинантов. В номинации «Проект года» – 15 художественных проектов, «Молодой художник. Проект года» – 10 художественных проектов. В объявленный ранее лонг-лист в номинации «Научная работа. История и теория современного искусства» представлено 5 научно-исследовательских работ.

В 2017 году оргкомитет премии получил 459 заявок из 72 городов России, среди них – 160 в номинации «Проект года», 283 заявки в номинации «Молодой художник. Проект года», 16 – в номинации «Научная работа. История и теория современного искусства».

Список финалистов премии (шорт-лист) будет объявлен в начале сентября 2017 года, победители — на церемонии награждения, которая состоится в декабре.

Победителю в номинации «Проект года» вручается денежный приз в размере 1,8 млн рублей, в номинации «Молодой художник. Проект года» — 450 тысяч рублей.

Международное жюри:

Леонид Бажанов – куратор, критик. Основатель Государственного центра современного искусства (ГЦСИ), художественный руководитель ГЦСИ (1994–2016). Москва, Россия.

– куратор, критик. Основатель Государственного центра современного искусства (ГЦСИ), художественный руководитель ГЦСИ (1994–2016). Москва, Россия. Бернар Блистен – директор Государственного музея современного искусства / Центра индустриального творчества Жоржа Помпиду, профессор l’Ecole du Louvre. Париж, Франция.

– директор Государственного музея современного искусства / Центра индустриального творчества Жоржа Помпиду, профессор l’Ecole du Louvre. Париж, Франция. Яра Бубнова – куратор, критик, директор Института современного искусства в Софии. София, Болгария.

– куратор, критик, директор Института современного искусства в Софии. София, Болгария. Марина Лошак – директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Москва, Россия.

– директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Москва, Россия. Ольга Свиблова – доктор философии, директор Мультимедиа Арт Музея / музея «Московский Дом фотографии». Москва, Россия.

– доктор философии, директор Мультимедиа Арт Музея / музея «Московский Дом фотографии». Москва, Россия. Мария Цанцаноглу – директор Государственного музея современного искусства в Салониках. Салоники, Греция.

– директор Государственного музея современного искусства в Салониках. Салоники, Греция. Василий Церетели – исполнительный директор Московского музея современного искусства. Москва, Россия.

Жюри номинации «Научная работа. История и теория современного искусства»: