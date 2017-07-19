Законопроект о запрете анонимайзеров принят во втором чтении

Сегодня, 19 июля, Госдума приняла во втором чтении проект закона, которым вводится запрет на использование в России средств обхода блокировки, таких как анонимайзеры и VPN-сервисы.

Как сообщает «Медуза», за законопроект было подано 362 голосов, против — 0, двое депутатов воздержались. Новый закон, за исключением некоторых положений, вступит в силу 1 ноября 2017 года, передает «Интерфакс».

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (в части уточнения порядка ограничения доступа к информационным ресурсам)» был внесен в Госдуму в начале июня депутатами Максимом Кудрявцевым («Единая Россия»), Николаем Рыжаком («Справедливая Россия») и Александром Ющенко (КПРФ).

Согласно законопроекту, владельцам анонимайзеров запрещается предоставлять возможность использования на территории РФ принадлежащих им информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов для получения доступа к запрещенным в РФ информационным ресурсам.

Для обеспечения противодействия использованию на территории РФ анонимайзеров Роскомнадзор должен создать федеральный государственный реестр информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на территории РФ.

С целью получения информации об анонимайзерах Роскомнадзор взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ. На основании обращения этих органов Роскомнадзор определяет провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение в интернете анонимайзеров.

Владельцы информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ, информационных ресурсов и поисковых систем должны получить доступ к перечню сайтов, заблокированных Роскомнадзором, и, в соответствии с этим перечнем, обеспечить ограничение доступа к фигурирующим в нем сайтам.

При этом оператор поисковой системы, указано в документе, «обязан прекращать на территории РФ выдачу по запросам пользователей поисковой системы ссылок на информационные ресурсы, в том числе сайты и (или) страницы сайтов в сети "Интернет", включенные в указанный перечень». За выдачу ссылок на сайты, предлагающие способы обхода блокировок запрещенной информации, поисковые системы предполагается штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей.

Вместе с тем законопроект предусматривает отмену введенного в 2014 году реестра блогеров, как потерявшего актуальность.



