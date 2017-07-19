Кончаловский призвал бойкотировать «Оскар»

Режиссер Андрей Кончаловский сравнил премию Американской киноакадемии «Оскар» с транснациональной корпорацией, против которой нужно ввести санкции — перестать выдвигать на нее российские фильмы.

Это заявление Кончаловский сделал в интервью ТАСС. На вопрос, какой фильм от России можно было бы выдвинуть на «Оскар» в этом году, он ответил: «Никого не надо отправлять, надо объявить санкции, пусть живут без нас».

«В целом "Оскар" для меня не существует. Если бы я жил в Америке, возможно бы хотел его получить, но зачем мне "Оскар" в России? Я считаю, что сейчас "Оскар" — как McDonald's, это транснациональная корпорация. И качество у нее очень сомнительное», — сказал режиссер.

«Многие фильмы, награжденные "Оскаром", — не искусство, а продукт. — считает он. — Особенно в последние 20 лет! А есть искусство, к которому Голливуд не имеет никакого отношения. И очень много талантливых людей по всему миру».

В 2014 году Кончаловский просил не выдвигать его фильм «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицина» на «Оскар», поскольку премия Американской киноакадемии «чрезвычайно переоценена определенной частью кинематографистов, она создает иллюзию мирового признания».

«Бороться за обладание премией Голливуда мне кажется просто нелепым. — писал тогда режиссер. — Сама формулировка категории "лучший фильм на иностранном языке" должна вызывать смех у кинохудожников мира, по существу, является сегрегацией мирового кинематографа от англофонного мира (США, Англия, Австралия и Новая Зеландия), что по-моему, является отжившей свой век идеей Запада о своем культурном доминировании».

В прошлом году Российский оскаровский комитет, из которго Кончаловский вышел несколько лет назад, выдвинул его фильм «Рай» на соискание премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В число номинантов в этой категории «Рай» не вошел, а победила в ней картина «Коммивояжер» (Forushande / The Salesman) иранского режиссера Асгара Фархади.



