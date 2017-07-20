В Москве выступит Бет Харт© Bengt Nyman
2 августа в концертном зале «Известия Hall» в Москве состоится концерт американской блюз-рок певицы, пианистки и композитора Бет Харт.
Как сообщают организаторы концерта, она представит в Москве новую программу «Fire On The Floor».
Уже дебютный альбом Бет Харт, «Immortal» (1996), принес ей мировую славу и стал мультиплатиновым, огромным успехом пользовался и ее второй альбом, «Screamin' for My Supper» (1999).
С тех пор певица объездила с концертами десятки стран, исполнила главную роль в мюзикле о Дженис Джоплин, получила номинации на премию «Грэмми» и Blues Music Award и записала еще шесть альбомов, в том числе «Better Than Home» (2015), возглавивший блюзовый чарт iTunes.
Свой восьмой студийный альбом, «Fire On The Floor», Бет Харт записала всего за три дня. Он вышел осенью 2016 года в Европе, Австралии и Новой Зеландии и зимой 2017 года в остальных странах мира, попал в список лучших альбомов Billboard 200 и занял 28-ю позицию в британском чарте.
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