Суд оставил Алексея Малобродского под арестом до 19 октября

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Сегодня, 18 июля, Басманный районный суд Москвы продлил до 19 октября срок содержания под стражей бывшего генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского, который проходит по делу о мошенничестве.

Оставлены в силе меры пресечения в отношении других фигурантов дела: до 19 октября останется под арестом бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин и под домашним арестом — бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, передает РАПСИ.

Ранее сегодня стало известно, что в отношении Малобродского возбуждено новое уголовное дело о мошенничестве. По словам адвоката Малобродского Ксении Карпинской, это произошло в 10:30.

«Это вообще невозможно за 20 лет моей практики. — цитирует Карпинскую «Интерфакс». — Сейчас следствие задним числом возбуждает уголовное дело. Мой подзащитный не получал никаких уведомлений и ему не предъявлено обвинение. Все документы были состряпаны сегодня. Малобродский должен быть освобожден из зала немедленно».

Представитель прокуратуры на сегодняшнем заседании суда назвал арест бывшего генпродюсера «Седьмой студии» незаконным, поскольку «уголовное дело в отношении Малобродского возбуждено только в настоящее время».

Пресненский районный суд Москвы арестовал Малобродского 21 июня. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии обвинения, бюджетные средства, выделенные «Седьмой студии» на спектакль «Сон в летнюю ночь», были похищены, и в результате спектакль не был поставлен, а причастность Малобродского к хищению «подтверждается показаниями обвиняемых, подозреваемых и ряда свидетелей». Малобродский своей вины не признал. Он напомнил, что «Сон в летнюю ночь» идет с 2012 года, и с тех пор на спектакле побывали тысячи зрителей. Защита представила опубликованные в СМИ рецензии на спектакль, но на прокурора эти аргументы не произвели впечатления.

6 июля Мосгорсуд решил оставить Малобродского под стражей до 19 июля, его дело было передано из управления Следственного комитета (СК) по Москве в управление по расследованию особо важных дел СК России.



