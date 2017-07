Опубликован доклад Human Rights Watch о свободе слова в России

© Adam Maida for Human Rights Watch

Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, посвященный состоянию дел со свободой слова в России за последние несколько лет.

Документ на английском языке, озаглавленный «Онлайн и на всех фронтах. Наступление на свободу слова в России» (Online and On All Fronts. Russia’s Assault on Freedom of Expression) доступен на сайте Human Rights Watch.

В нем говорится, что с 2012 года российские власти усилили наступление на свободу слова, которое выражается в том что «критика в адрес правительства произвольно объявляется угрозой национальной безопасности и общественной стабильности», вводятся «существенные ограничения свободы слова в интернете», осуществляется «агрессивный контроль за онлайн-деятельностью».

В документе, в частности, упоминаются такие репрессивные меры, как уголовное преследование за публикации в социальных сетях, онлайн-видео, статьи и интервью, причем для преследования людей оппозиционных взглядов применяются законы, предназначенные для борьбы с провлениями экстремизма.

«Хотя новые ограничения свободы слова направлены против политической оппозиции или гражданских активистов, их воздействие ощущается всеми гражданами России», — считают авторы доклада.

Обсуждая положение дел со свободой прессы, они отмечают, что «за редкими исключениями все главные СМИ превратились в органы государственной пропаганды», и приходят к выводу, что «вмешательство государства в деятельность медиа достигла уровня, которого в России не было со времен Советского Союза».

Human Rights Watch призывает правительство РФ «немедленно прекратить наступление на свободу слова». Среди мер, рекомендованных правозащитниками, внесение изменений в законодательство об экстремизме, отказ от практики внесудебных запретов, отмена политической цензуры в интернете, отмена ряда недавно принятых законов, в том числе закона о «пропаганде гомосексуализма», «закона Яровой», законы об «иностранных агентах» и «нежелательных организациях».

Интернет-компаниям, работающим в России, Human Rights Watch рекомендует хранить данные пользователей за пределами РФ, а также публиковать информацию о запросах российских спецслужб, связанных с ограничением свободы в интернете.