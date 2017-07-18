Московская мэрия согласовала шествие «За свободный интернет»Александр Жаров© Роскомнадзор
Сегодня, 18 июля, мэрия Москвы дала согласие на проведение 23 июля шествия «За свободный интернет», участники которого, в частности, будут требовать отставки руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
«Шествие пройдет с 14:00 до 16:00 от Страстного бульвара, д. 12 (построение колонны по Страстному бульвару от д. 12 до д. 16) по внутренней стороне Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров, до проспекта Сахарова, д. 12», — говорится в сообщении на сайте партии «Парнас», одного из организаторов шествия.
Его соорганизаторами являются партии «Демократический выбор», «5 декабря», «Пиратская партия России», «Гражданская инициатива», «Либертарианская партия» и общественная организация «РосКомСвобода».
Предполагается, что в шествии примут участие 10 тысяч человек.
«Участники акции потребуют от властей отмены цензуры в интернете, реабилитации фигурантов уголовных дел за репосты и лайки в соцсетях. Также на марше призовут к отставке главы Роскомнадзора Александра Жарова», — сообщает «Парнас».
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