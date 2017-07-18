Победители музыкальных конкурсов из пяти российских городов выступят в Москве

С 25 июля по 1 августа бренд Vans впервые в России организует Vans Music Tour, в ходе которого в Петербурге, Ростове-на- Дону, Екатеринбурге, Краснодаре и Нижнем Новгороде будут проводиться музыкальные конкурсы. Группы, победившие в этих конкурсах, отправятся на концерт в Москву.

Хедлайнеры тура, московская инди-панк группа «Пасош», и Vans прослушают демо-записи музыкантов из каждого города и выберут по три группы. Каждая тройка артистов выступит вместе с «Пасош» на локальной площадке и станет участником народного голосования.

Заявки на участие принимаются по адресу vanstour@vans.ru. О том, как заполнить анкету, можно узнать на странице Vans в соцсети «Вконтакте».

После того, как «Пасош» объедут все пять городов, в каждом из регионов-участников откроется народное голосование: все желающие смогут оставить свой голос за любимую группу на странице Vans «Вконтакте» или в местном магазине Vans.

Каждый из городов выберет своего фаворита, и пятерка лучших отправится в Москву, где 12 августа, в первый день выставки Faces&Laces 2017, выступит с на одной сцене с хедлайнерами.







