Победители музыкальных конкурсов из пяти российских городов выступят в Москве© ПАСОШ / Facebook
С 25 июля по 1 августа бренд Vans впервые в России организует Vans Music Tour, в ходе которого в Петербурге, Ростове-на- Дону, Екатеринбурге, Краснодаре и Нижнем Новгороде будут проводиться музыкальные конкурсы. Группы, победившие в этих конкурсах, отправятся на концерт в Москву.
Хедлайнеры тура, московская инди-панк группа «Пасош», и Vans прослушают демо-записи музыкантов из каждого города и выберут по три группы. Каждая тройка артистов выступит вместе с «Пасош» на локальной площадке и станет участником народного голосования.
Заявки на участие принимаются по адресу vanstour@vans.ru. О том, как заполнить анкету, можно узнать на странице Vans в соцсети «Вконтакте».
После того, как «Пасош» объедут все пять городов, в каждом из регионов-участников откроется народное голосование: все желающие смогут оставить свой голос за любимую группу на странице Vans «Вконтакте» или в местном магазине Vans.
Каждый из городов выберет своего фаворита, и пятерка лучших отправится в Москву, где 12 августа, в первый день выставки Faces&Laces 2017, выступит с на одной сцене с хедлайнерами.
новости
Вчера
17:37На «Яндекс.Музыке» появился переводчик песен
16:21Суд оставил Алексея Малобродского под арестом до 19 октября
15:37Опубликован доклад Human Rights Watch о свободе слова в России
13:22Московская мэрия согласовала шествие «За свободный интернет»
12:12Победители музыкальных конкурсов из пяти российских городов выступят в Москве
11:20Объявлен фильм открытия Венецианского кинофестиваля
17 июля 2017
18:22Впервые за много лет открыт доступ во внутренний двор Третьяковки
17:04Объявлена полная программа Strelka Film Festival 2017
15:16В Петербурге и Москве пройдет ретроспектива Жан-Люка ГодараВсе новости