Впервые за много лет открыт доступ во внутренний двор Третьяковки

© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Государственная Третьяковская галерея расширила пешеходное пространство в Лаврушинском переулке, открыв для посещения внутренний двор, который был закрыт несколько десятков лет.

«Прогуливаясь по новому пешеходному маршруту, москвичи могут увидеть задний фасад храма Святителя Николая в Толмачах XVII века. Раньше эту сторону могли видеть только сотрудники музея, поскольку внутренний двор был закрыт», — цитирует пресс-службу ГТГ официальный портал мэра и правительства Москвы.

Во внутренний двор можно пройти через арку в Инженерном корпусе со стороны Лаврушинского переулка, а выйти в Малый Толмачевский переулок — через проход между церковью Святителя Николая и зданием Третьяковки.

В будущем планируется благоустроить всю внутреннюю территорию ГТГ. Там поставят скамейки и урны, будут устраивать концерты и показывать инсталляции.

Лаврушинский, Большой и Малый Толмачевский переулки являются пешеходными с 2013 года.







