Объявлена полная программа Strelka Film Festival 2017

Кадр из фильма «Святая гора» © Институт «Стрелка»

Одиннадцать фильмов вошли в программу Второго Международного кинофестиваля Otkritie x Strelka Film Festival, который пройдет в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» в Москве с 19 по 28 июля.

В программе Otkritie x Strelka Film Festival шпионский триллер «Взрывная блондинка» с Шарлиз Терон, израильская мелодрама «Кондитер», молодежная трагикомедия «Фрик-шоу» Труди Стайлер, фильм-участник конкурсной программы последнего Каннского фестиваля «Кроткая» Сергея Лозницы и фильм Руслана Братова «Лалай-Балалай», обладатель Гран-при конкурса «Кинотавр. Короткий метр».

Одной из главных премьер фестиваля станет недавно восстановленная картина 1973 года Алехандро Ходоровского «Святая гора».

На закрытии фестиваля будет представлена криминальная драма «Малыш на драйве» с Кевином Спейси, Джейми Фоксом и Энселем Элгортом. После показа состоится концерт Василия Зоркого.

Ранее стало известно, что откроет фестиваль московская премьера фильма Бориса Хлебникова «Аритмия», победившего в этом году на «Кинотавре». Также на фестивале будут показаны триллер «Хорошее время» с Робертом Паттинсоном, драма «Сувенир» с Изабель Юппер и картина «Нашла коса на камень» с Ксенией Кутеповой.

Фестиваль Otkritie x Strelka Film Festival проводится Институтом «Стрелка» при поддержке банка «Открытие» и программы Mastercard Бесценные Города



