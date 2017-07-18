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В Петербурге и Москве пройдет ретроспектива Жан-Люка Годара

News_detailed_pictureКадр из фильма «Безумный Пьеро»© «Иноекино»

С 20 по 22 июля в кинотеатрах Петербурга и Москвы состоятся показы ретроспективы Жан-Люка Годара, организованные компанией «Иноекино».

«Лидер французской новой волны открыл для мировой культуры не только возможность альтернативных способов создания фильма, но и новое пространство языка и мышления. — говорится в сообщении на сайте компании «Иноекино». — Революционные техники монтажа, саундтрека, повествования, игры с уже существующими символами и жанрами, обращение к зрителю напрямую, получившее название слома "четвертой стены", позволили кино вступить в диалог с философией, искусством и человеческой жизнью на качественно новом уровне и обеспечили Годару вечную славу новатора и первооткрывателя».

Программа:

  • «На последнем дыхании» (À bout de souffle, 1960)
    Режиссер: Жан-Люк Годар
    Автор сценария: Жан-Люк Годар, Франсуа Трюффо
    В главных ролях: Джин Сиберг, Жан-Поль Бельмондо, Даниэль Буланже
    Оператор: Рауль Кутар

  • «Банда аутсайдеров» (Bande à part, 1964)
    Режиссер: Жан-Люк Годар
    Сценарий: Жан-Люк Годар, Долорес Хитченс
    В ролях: Анна Карина, Клод Брассер, Сами Фре
    Оператор: Рауль Кутар
    Композитор: Мишель Легран

  • «Безумный Пьеро» (Pierrot le fou, 1965)
    Режиссер: Жан-Люк Годар
    Автор сценария: Жан-Люк Годар
    В главных ролях: Анна Карина, Жан-Поль Бельмондо: Криста Нелл
    Оператор: Рауль Кутар
    Композитор: Антуан Дюамель

Все фильмы будут демонстрироваться на французском языке с русскими субтитрами.

Расписание:

Петербург, кинотеатр «Аврора»

Москва, кинотеатр «Формула Кино Горизонт»

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