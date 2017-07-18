В Петербурге и Москве пройдет ретроспектива Жан-Люка Годара

В Петербурге и Москве пройдет ретроспектива Жан-Люка ГодараКадр из фильма «Безумный Пьеро»© «Иноекино»
С 20 по 22 июля в кинотеатрах Петербурга и Москвы состоятся показы ретроспективы Жан-Люка Годара, организованные компанией «Иноекино».
«Лидер французской новой волны открыл для мировой культуры не только возможность альтернативных способов создания фильма, но и новое пространство языка и мышления. — говорится в сообщении на сайте компании «Иноекино». — Революционные техники монтажа, саундтрека, повествования, игры с уже существующими символами и жанрами, обращение к зрителю напрямую, получившее название слома "четвертой стены", позволили кино вступить в диалог с философией, искусством и человеческой жизнью на качественно новом уровне и обеспечили Годару вечную славу новатора и первооткрывателя».
Программа:
«На последнем дыхании» (À bout de souffle, 1960)
Режиссер: Жан-Люк Годар
Автор сценария: Жан-Люк Годар, Франсуа Трюффо
В главных ролях: Джин Сиберг, Жан-Поль Бельмондо, Даниэль Буланже
Оператор: Рауль Кутар
«Банда аутсайдеров» (Bande à part, 1964)
Режиссер: Жан-Люк Годар
Сценарий: Жан-Люк Годар, Долорес Хитченс
В ролях: Анна Карина, Клод Брассер, Сами Фре
Оператор: Рауль Кутар
Композитор: Мишель Легран
«Безумный Пьеро» (Pierrot le fou, 1965)
Режиссер: Жан-Люк Годар
Автор сценария: Жан-Люк Годар
В главных ролях: Анна Карина, Жан-Поль Бельмондо: Криста Нелл
Оператор: Рауль Кутар
Композитор: Антуан Дюамель
Все фильмы будут демонстрироваться на французском языке с русскими субтитрами.
Расписание:
Петербург, кинотеатр «Аврора»
- 20 июля в 18:40 — «На последнем дыхании»
- 21 июля в 19:00 — «Банда аутсайдеров»
- 22 июля в 19:00 — «Безумный Пьеро»
Москва, кинотеатр «Формула Кино Горизонт»
- 20 июля в 19:30 — «На последнем дыхании»
- 21 июля в 19:30 — «Банда аутсайдеров»
- 22 июля в 19:00 — «Безумный Пьеро»
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