Курентзис впервые с 2011 года выступит в Новосибирске© Новосибирская государственная филармония
24 декабря на закрытии XII Международного Рождественского фестиваля искусств в Новосибирске состоится концерт оркестра MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса – первый с 2011 года, когда он оставил должность музыкального руководителя Новосибирской оперы и переехал в Пермь.
В программе вечера Седьмая «Ленинградская» симфония Шостаковича. Выступление в Новосибирске входит в расписание тура MusicAeterna и Теодора Курентзиса, в ходе которого они также исполнят симфонию Шостаковича в Перми, Тюмени, Краноярске, Петербурге и Москве.
Теодор Курентзис был музыкальным руководителем и главным дирижером Новосибирского государственного академического театра оперы и балета с 2004 года, в 2011 году он занял должность художественного руководителя Пермского академического театра оперы и балета имени П.И. Чайковского.
XII Международный Рождественский фестиваль искусств пройдет в Новосибирской области с 7 по 24 декабря.
Помимо выступления Курентзиса в его музыкальной программе запланированы концерты Военного оркестра Министерства обороны РФ, пианиста Николая Луганского, мультиинструменталиста и дирижера Юрия Медяника, виолончелиста Федора Амосова и других исполнителей. Дважды на фестивале выступит ведущий коллектив Новосибирской государственной филармонии – Новосибирский академический симфонический оркестр.
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