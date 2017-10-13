Экспедиция ФОМ и ВШЭ отправится в Псков изучать городскую мифологию

20 августа начнется совместная экспедиция Фонда «Общественное мнение», Высшей школы экономики и Псковского государственного университета (ПсковГУ). Участникам экспедиции предстоит изучить городскую мифологию, локальную идентичность и символы места, узнать, как жители Пскова и окрестных городов говорят о своих поселениях.

Экспедиция продлится до 30 августа. Затем каждая команда участников на основе материалов собственных исследований разработает проект нового культурного объекта или маршрута, таким образом закрепив в пространстве представления местных жителей о своей территории.

«Мы хотим объединить в команды социологов, историков и художников для того, чтобы, используя опыт разных направлений, создавать новое и уникальное. Каждый участник сможет освоить несколько ролей, сначала собирая и анализируя полевой материал как исследователь, а затем работая с этим материалом как художник или куратор», — сообщают организаторы.

Экспедиция будет состоять из трех этапов:

Образовательный . Знакомство c базовыми методами полевой работы, теоретическими подходами в области городских исследований, основами проектирования культурных объектов в локальном контексте, историей и современным состоянием Псковской области.



Лекции, мастер-классы и экскурсии проведут руководитель Центра городской антропологии КБ «Стрелка» Михаил Алексеевский , руководитель и куратор отдела выставок Волго-Вятского филиала Государственного центра современного искусства Алиса Савицкая , социолог, аспирантка Департамента социологии ВШЭ Варвара Кобыща и специалисты по истории и современности Псковской области из ПсковГУ.

Исследовательский . Сбор и анализ полевых материалов (интервью с местными жителями, наблюдения, картографирование и др.) в рамках одного из трех маршрутов: Пушкиногорский район, Порховский район или Псковский район.

Проектировочный. Разработка и презентация проектов нового культурного объекта/маршрута/сервиса. По результатам экспедиции будет подготовлен буклет с исследовательскими материалами и проектами участников.

Участие в экспедиции бесплатное. Руководители экспедиции — социологи Варвара Кобыща (ВШЭ) и Екатерина Кожевина («Заповедник»).

Заявки принимаются до 17 июля. Социологам, историкам и исследователям предлагается прислать короткий текст о своих научных интересах, дизайнерам, художникам и архитекторам — свое портфолио.

Подробности и полное описание формы заявки — здесь



