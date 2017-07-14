Третьяковская галерея зарегистрирована как бренд

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Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала название «Третьяковская галерея» в качестве общеизвестного в России товарного знака.

Сообщение Роспатента приводит агентство «Москва»:

«Коллегия Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) пришла к выводу о том, что обозначение "Третьяковская галерея" на испрашиваемую дату использовалось более 100 лет для индивидуализации услуг 41 класса МКТУ "Услуги музеев" и известно широкому кругу потребителей как в РФ, так и за рубежом. Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения: удовлетворить заявление, поступившее 13 января 2017 г., и признать обозначение "Третьяковская галерея" общеизвестным в РФ товарным знаком с 22 мая 1986 г.».

Роспатент также отмечает, что по данным опроса ВЦИОМ обозначение «Третьяковская галерея» знакомо 97,9% респондентов, а у 80,9% ассоциируется с музеем и искусством.

«При этом, при ответе на вопросы, посвященные правообладателю обозначения "Третьяковская галерея", большинство респондентов соотносили данное обозначение с Всероссийским музейным объединением "Государственная Третьяковская галерея" — 89,7%. Необходимо также указать, что в опросе отражена ретроспективность – на вопрос о годе знакомства с обозначением 45,2% опрошенных ответило "1986 и ранее", при этом среди респондентов в возрасте 45 лет и старше данный процент был еще выше — 69,9%», — говорится в материалах Роспатента.



