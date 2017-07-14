Минкомсвязь одобряет оплату «закона Яровой» абонентами

В Министерстве связи и массовых коммуникаций поддерживают предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) компенсировать затраты операторов на выполнение требований «закона Яровой» за счет пользователей услуг связи.

«Как только предложение о введении специального платежа будет направлено в Минкомсвязь — мы рассмотрим его. Вообще практика такая есть, например, отчисления в фонд универсальных услуг. Как отраслевая инициатива, и если она будет поддержана другими федеральными органами власти, звучит она вполне разумно», — цитирует РБК руководителя департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи Александра Понькина.

13 июля комиссия РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям представила поправки к «закону Яровой», которыми вводится «специальный платеж для абонентов и пользователей» услуг связи. Он составит 3–5% среднемесячного счета, что обеспечит 50–85 млрд рублей ежегодного сбора.

Как пояснила директор департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи Екатерина Осадчая, эта идея была предложена на заседании РСПП, но пока не направлена на рассмотрение в министерство: «Представитель Минкомсвязи, участвовавший в заседании, сказал, что эта одна из идей отрасли, звучит она разумно, но вопрос в том, будет ли поддержана правительством».

По мнению куратора рабочей группы «Связь и информационные технологии» экспертного совета при правительстве РФ Ирины Левовой, «предлагаемый специальный сбор с абонентов — это, по сути, непрямой налог на безопасность».

«В условиях, когда "законом Яровой" не предусмотрено выделение бюджетных средств на его реализацию, сбор с абонентов, к сожалению, единственный вариант», — считает она.



