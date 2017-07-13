Бертон Грин выступит в Москве© Клуб Алексея Козлова
20 июля в Москве впервые выступит легенда нью-йоркской фри-джазовой сцены 1960-х годов Бертон Грин.
Концерт пройдет в Клубе Алексея Козлова.
«Дискография Бертона Грина насчитывает более 60 альбомов, а музыка, которую он сочиняет и исполняет, довольно эклектична, и простирается в диапазоне от джаза до современной классики, нередко "заезжая" на такие территории, как электронная музыка, клезмер, сефардская и турецкая музыка, или балканский фолк», — сообщает сайт клуба.
«Этим летом Бертон Грин празднует свой 80-летний юбилей. С 1969 года музыкант живет в Европе — сначала в Париже, а затем в Амстердаме. Он активно выступает и записывается как в Западной, так и Восточной Европе, иногда возвращаясь с турами на родину, в США».
В первом отделении московского концерта Бертон Грин выступит с сольной программой. Во втором к нему присоединятся саксофонист Антон Пономарев и контрабасист Дмитрий Лапшин из фри-джазового трио «Бром» (Москва).
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