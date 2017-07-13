«Театр-Театр» открывает курс магистратуры

© Пермский академический Театр-Театр

16 и 17 июля в Москве пройдут собеседования для желающих поступить на курс магистратуры, организованный Пермским академическим «Театром-Театром» совместно с Институтом современного искусства (Москва).

Обучение будет проводиться по специальностям «режиссер драматического театра», «сценограф» и «драматург», все студенты курса будет работать на различных творческих должностях в «Театре-Театре», сообщает «Комсомольская правда в Перми».

Руководителем курса станет художественный руководитель «Театра-Театра» Борис Мильграм.

«Это уникальная история. — говорит он. — Потому что мы задумали процесс обучения совместить с работой на практике. Мы хотим, чтобы они поработали во всех театрах Пермского края. Это огромный шанс попасть в профессию!».

Практические занятия будут проводиться с привлечением ведущих специалистов из Москвы и Петербурга.

Два раза в год студенты будут уезжать в Москву, там они будут изучать теоретические дисциплины и сдавать экзамены. Каждый дипломник должен будет поставить спектакль в Перми или Прикамье.







