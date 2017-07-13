ЕУСПб оформит новую лицензию

© Европейский университет в Санкт-Петербурге

Сегодня, 13 июля, Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы признал законность выдачи повторного предписания Рособрнадзора в части нарушений, оспариваемых Европейским университетом в Санкт-Петербурге (ЕУСПб). В связи с этим вуз принял решение оформить новую лицензию.

Об этом ЕУСПб сообщает на своем сайте.

После официальной публикации решения суда действие образовательной лицензии АНООВО "ЕУСПб" будет приостановлено. — говорится в сообщении. — Не видя смысла в дальнейших апелляциях, Университет приступает к оформлению новой лицензии, не дожидаясь решения суда по окончательному аннулированию существующей лицензии».

В начале декабря 2016 года Рособрнадзор принял решение о приостановлении действия государственной лицензии ЕУСПб. Этому решению предшествовали многочисленные проверки, выявившие в вузе несколько формальных нарушений.

13 декабря Арбитражный суд Москвы приостановил действие распоряжения Рособрнадзора о приостановлении лицензии ЕУСПб, удовлетворив ходатайство вуза об обеспечительных мерах. Вскоре в вузе продолжились занятия.

23 января 2017 года стало известно, что комитет имущественных отношений Петербурга подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области иск о расторжении договора на аренду и выселении ЕУСПб «в связи с несоблюдением условий договора в части требований комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры». Как пояснили в ЕУСПб, основанием для иска послужило наличие пластиковых окон на дворовых фасадах и нескольких временных перегородок внутри здания.

10 февраля Арбитражный суд Москвы полностью отказал в иске ЕУСПб, требовавшего признать недействительным предписание Рособрнадзора о приостановлении действия лицензии университета.

20 марта Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области принял решение об аннулировании лицензии ЕУСПб.

С момента основания ЕУСПб в 1994 году все его основные офисы, аудитории, администрация, библиотека, вычислительный центр, а также университетское издательство располагаются в Малом Мраморном дворце по адресу Гагаринская улица, д. 3 неподалеку от Невы и Летнего сада.



