ЕУСПб оформит новую лицензию© Европейский университет в Санкт-Петербурге
Сегодня, 13 июля, Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы признал законность выдачи повторного предписания Рособрнадзора в части нарушений, оспариваемых Европейским университетом в Санкт-Петербурге (ЕУСПб). В связи с этим вуз принял решение оформить новую лицензию.
Об этом ЕУСПб сообщает на своем сайте.
После официальной публикации решения суда действие образовательной лицензии АНООВО "ЕУСПб" будет приостановлено. — говорится в сообщении. — Не видя смысла в дальнейших апелляциях, Университет приступает к оформлению новой лицензии, не дожидаясь решения суда по окончательному аннулированию существующей лицензии».
В начале декабря 2016 года Рособрнадзор принял решение о приостановлении действия государственной лицензии ЕУСПб. Этому решению предшествовали многочисленные проверки, выявившие в вузе несколько формальных нарушений.
13 декабря Арбитражный суд Москвы приостановил действие распоряжения Рособрнадзора о приостановлении лицензии ЕУСПб, удовлетворив ходатайство вуза об обеспечительных мерах. Вскоре в вузе продолжились занятия.
23 января 2017 года стало известно, что комитет имущественных отношений Петербурга подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области иск о расторжении договора на аренду и выселении ЕУСПб «в связи с несоблюдением условий договора в части требований комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры». Как пояснили в ЕУСПб, основанием для иска послужило наличие пластиковых окон на дворовых фасадах и нескольких временных перегородок внутри здания.
10 февраля Арбитражный суд Москвы полностью отказал в иске ЕУСПб, требовавшего признать недействительным предписание Рособрнадзора о приостановлении действия лицензии университета.
20 марта Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области принял решение об аннулировании лицензии ЕУСПб.
С момента основания ЕУСПб в 1994 году все его основные офисы, аудитории, администрация, библиотека, вычислительный центр, а также университетское издательство располагаются в Малом Мраморном дворце по адресу Гагаринская улица, д. 3 неподалеку от Невы и Летнего сада.
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