Кехман уходит с поста гендиректора Новосибирского театра оперы и балета© Анна Золотова / «НГС.Новости»
Генеральный директор Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НГАТОиБ) Владимир Кехман заявил об уходе со своего поста.
Об этом сам Кехман сообщил «Известиям», отметив, что решил уйти, не дожидаясь окончания процесса о своем банкротстве.
«Пока я ухожу в очередной отпуск. Решение о том, как и в какой должности я продолжу свою работу в НГАТОиБе, будет принято в сентябре, перед началом нового сезона», — рассказал Кехман.
Вместо него исполнять обязанности генерального директора будет главный режиссер театра Вячеслав Стародубцев, который сохранит свою нынешнюю должность.
Кехмана назначили директором НГАТОиБ весной 2015 года, после того, как прежний директор, Борис Мездрич, был уволен Министерством культуры в связи со скандалом вокруг постановки оперы «Тангейзер».
В конце июня 2017 года Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком, 7 июля он прервал отпуск и вернулся к исполнению своих обязанностей.
Сегодня, 13 июля, в Арбитражном суде Петербурга состоится очередное заседание по делу о банкротстве Кехмана. Год назад Арбитраж Петербурга признал его банкротом и ввел процедуру реализации имущества. Задолженность Кехмана перед кредиторами составляет 9 млрд рублей.
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