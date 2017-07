Parlophone выпустит третье коллекционное издание Дэвида Боуи

Осенью на лейбле Parlophone Records выйдет третье коллекционное издание «A New Career In A New Town (1977-1982)» из серии бокс-сетов, охватывающее все творчество Дэвида Боуи с 1969 года.

Две первые части серии — «Five Years (1969–1973)» и «Who Can I Be Now? (1974–1976)» — появились в 2015 и 2016 годах.

Третье делюкс-издание выйдет 29 сентября. В него войдет абсолютно новый ремикс альбома 1979 года «Lodger» в исполнении продюсера и аккомпаниатора Боуи Тони Висконти.

Одиннадцать компакт-дисков, тринадцать виниловых пластинк, а также два вида изданий для iTunes (стандартное и Mastered For iTunes) охватят весь материал, официально изданный Боуи с 1977 по 1982 годы, включая так называемую «берлинскую трилогию», которую Боуи создавал вместе с Висконти и Брайаном Ино, мини-альбом «Baal», который впервые выйдет на CD, и пластинку «Scary Monsters (And Super Creeps)».

Предзаказ бокс-сета «A New Career In A New Town (1977-1982)» доступен в iTunes.