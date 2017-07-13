Осенью Австрийский культурный форум в Москве откроет две выставки

Музейный центр «Площадь Мира», Красноярск © Австрийский культурный форум в Москве

В сентябре и октябре в Биробиджане и Красноярске начнут работу две выставки, организованные Австрийским культурным форумом в Москве.

С 8 сентября по 8 октября в Музее современного искусства и Государственной филармонии в Биробиджане пройдет выставка «Биробиджан» — первое международное художественное исследование культурной истории и современности Еврейской автономной области и ее центра, города Биробиджана.

Художники из Австрии, Израиля, США и России побывали в Биробиджане, познакомились с Еврейской автономной областью, ее историей и хрониками, и на основе своих впечатлений создали произведения специально для выставочного проекта.

Художники: Екатерина Анохина (Россия), Антон Гинзбург (США), Леопольд Кесслер (Австрия), Юрий Пальмин (Россия), Хаим Сокол (Россия), Анна Титова (Россия), Евгений Фикс (США) совместно с Срджаном Йовановичем Вайссом (Сербия) и Сео Хи Ли (Южная Корея), Екатерина Шапиро-Обермайер (Австрия), Нир Эврон и Омер Кригер (Израиль), Татьяна Эфрусси (Россия).

Результаты исследования темы русской деревни будут представлены с 6 октября 2017 года по 28 февраля 2018 года в Музейном центре «Площадь Мира» в Красноярске на выставке «мир и мiръ», специальном проекте 12-й Красноярской музейной биеннале.

В выставке примут участие около сорока художников и художественных коллективов из Австрии, Великобритании, Нидерландов и России.

Музыкальная часть проекта, организованная совместно с Центром современной музыки Московской консерватории, — концерт «Иди, товарищ, к нам в колхоз!» — будет представлена в ноябре 2017 года в Рахманиновском зале Московской консерватории.



