Фильм Юхананова и Шейна покажут в Локарно

Кадр из фильма «Назидание» © Киногруппа 2PLAN2

В августе на 70-м Международном кинофестивале в Локарно состоится мировая премьера документального фильма «Назидание» режиссера театра и кино, художественного руководителя «Электротеатра Станиславский» Бориса Юхананова и режиссера и продюсера Александра Шейна.

Фестиваль в Локарно пройдет с 2 по 12 августа, программа фестиваля была объявлена сегодня, 12 июля.

«Назидание» — единственный российский полнометражный фильм Локарно-2017 — включен в официальную внеконкурсную программу.

Сценарий фильма написал Борис Юхананов при участии Ильи Пермякова, композитор — Александр Белоусов, продюсеры — Гия Лордкипанидзе, Александр Роднянский и Александр Шейн.

Фильм «Назидание» сделан в технике found footage с фрагментами мультипликации. Его главные герои — Зинедин Зидан и Марко Матерацци, участники самого скандального эпизода в истории футбола.

В финальном матче Чемпионата мира 2006 года между сборными Франции и Италии лидер французов Зидан в дополнительное время с разбега нанес удар головой в грудь Матерацци и был удален с поля. В результате сборная Франции проиграла матч по пенальти.

Этот удар и неожиданный проигрыш были связаны в умах зрителей навсегда. Но на вопрос — почему это произошло? — ответ так и не был получен. Досконально изучив жизнь участников эпизода, авторы фильма раскрывают потрясающую историю, в которой Чемпионат мира 2006 года предстает в виде спектакля, «поставленного Творцом». Футбол сакрализован. «Сдерживайтесь!» — таков краткий и обобщающий месседж фильма.



