Минкульт выдаст субсидии 12 кинодебютам

Сегодня, 12 июля, объявлены итоги заседания экспертного совета Министерства культуры по отбору проектов среди режиссеров-дебютантов, претендующих на государственное финансирование. Субсидии получат 12 дебютных фильмов.

Среди них «Битва» Анара Аббасова (студия «Рок» Алексея Учителя), «Ночной прилив» Сарафали Тамерлан Оглы (студия «Нон-Стоп Продакшн» Александра Роднянского), «Бык» Бориса Акопова (Продюсерский центр «ВГИК-Дебют).

Полностью список приводится на сайте «Профисинема».

Также сформирован резервный список, которые могут рассчитывать на поддержку Минкульта в случае, если будет получено дополнительное финансирование. В списке семь фильмов, в том числе «Большая поэзия» Павла Лунгина, «На дальних рубежах» Максима Дашкина и «Просто светят звезды» Анны Пармас.

Как сообщает «Интерфакс», экспертный совет выделил для поддержки восемь проектов игровых фильмов для детей — выпуски 324-335 «Ералаша», «Робо» Сарика Андреасяна, «Сестренку» Александра Галибина и другие.











