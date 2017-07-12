Минкульт выдаст субсидии 12 кинодебютам© kstu.ru
Сегодня, 12 июля, объявлены итоги заседания экспертного совета Министерства культуры по отбору проектов среди режиссеров-дебютантов, претендующих на государственное финансирование. Субсидии получат 12 дебютных фильмов.
Среди них «Битва» Анара Аббасова (студия «Рок» Алексея Учителя), «Ночной прилив» Сарафали Тамерлан Оглы (студия «Нон-Стоп Продакшн» Александра Роднянского), «Бык» Бориса Акопова (Продюсерский центр «ВГИК-Дебют).
Полностью список приводится на сайте «Профисинема».
Также сформирован резервный список, которые могут рассчитывать на поддержку Минкульта в случае, если будет получено дополнительное финансирование. В списке семь фильмов, в том числе «Большая поэзия» Павла Лунгина, «На дальних рубежах» Максима Дашкина и «Просто светят звезды» Анны Пармас.
Как сообщает «Интерфакс», экспертный совет выделил для поддержки восемь проектов игровых фильмов для детей — выпуски 324-335 «Ералаша», «Робо» Сарика Андреасяна, «Сестренку» Александра Галибина и другие.
новости
18:02Фильм Юхананова покажут в Локарно
17:02Минкульт выдаст субсидии 12 кинодебютам
16:23Ликвидирована Международная конфедерация союзов художников
15:53«Музеон» готовит юбилейный праздник
14:16«Мертвец» Джармуша выйдет в российский прокат
12:04Канский видеофестиваль пройдет в двух городах
11:40Единороссы предлагают штрафовать за недостоверную информацию в соцсетях
10:18В правительстве создана комиссия по вопросам государственной культурной политики
Вчера
18:13Составлен первый национальный рейтинг вузов РФВсе новости