«Музеон» готовит юбилейный праздник© «Музеон»
14 июля московский парк искусств «Музеон» отметит свое 25-летие праздничной программой.
День рождения «Музеона» откроют экскурсии «От Петра I до пушкинских героев Нескучного сада» и «Прогулки с вождями».
Об истории парка расскажет фотовыставка «Музеон: от крымских татар до Парка искусств», которую можно будет увидеть рядом с переходом под Крымским мостом.
В летнем кинотеатре «КАРО Музеон» музыкальный критик, шеф-реактор раздела «Современная музыка» COLTA.RU Денис Бояринов расскажет о том, что слушали 25 лет назад и как за это время изменилась индустрия.
На открытой сцене в зоне пляжа состоится концерт, на котором выступят немецкий композитор и пианист Мартин Кольштедт и автор музыки к «Франкофонии» Александра Сокурова Мурат Кабардоков с ансамблем «Клевер Квартет».
Также в программе трехчасовой Dance contest / Electro vs Everybody, квест «Игра в прятки с вождями» и живой укулеле-концерт.
Последним пунктом праздничной программы станет в 22:00 показ фильма Брюно Авейана «Роден: divino#inferno» в летнем кинотеатре «КАРО Музеон».
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