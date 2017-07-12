Единороссы предлагают штрафовать за недостоверную информацию в соцсетях

Андрей Исаев © Партия «Единая Россия»

Сегодня, 12 июля, в Госдуму по инициативе членов фракции «Единая Россия» будет внесен законопроект, устанавливающий штрафы до 5 млн рублей за отказ удалить из социальных сетей недостоверную информацию и противоправный контент.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева. Для физических лиц, рассказал он, предлагается установить сумму штрафа для физических лиц от 3 до 5 млн рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 млн рублей.

«Речь идет о распространении недостоверных, противоправных и порочащих достоинство человека сведений в социальных сетях», — пояснил Исаев, отметив, что при подготовке законопроекта был использован опыт Германии, действуют жесткие меры за подобные правонарушения.

Один из авторов законопроекта Андрей Альшевских добавил, что новый закон не предполагает создание какого-то регулирующего органа, поскольку «следить за чистотой отношений внутри социальной сети будут сами». Для этого им предстоит создать круглосуточный административный орган, куда будут поступать жалобы на противоправную, порочащую честь и достоинство информацию, и эта информация «должна быть заблокирована в течение суток».

Согласно пояснительной записке к законопроекту, Кодекс об административных правонарушениях. РФ предлагается дополнить «специальным составом административного правонарушения, устанавливающим административную ответственность за нарушение администратором социальной сети обязанностей, возложенных на него федеральным законом».

Эти меры, говорится в пояснительной записке, «следует рассматривать как превентивные меры, направленные на предотвращение совершения указанных правонарушений на устранение из общедоступного информационного пространства информации, распространение которой запрещено законодательством РФ, при этом избегая блокировок таких информационных ресурсов».

Рассмотрение соответствующих правонарушений законопроект предлагает отнести к компетенции суда, а правом составления протоколов наделить должностное лицо или орган в сфере контроля и надзора в области связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

P.S. Законопроект опубликован на сайте Госдумы и отмечен как находящийся на рассмотрении.

В документе, в частности, предлагается обязать операторов соцсетей создать представительства на территории РФ, блокировать или удалять по заявлению пользователей соцсети «распространяемую в ней информацию, которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию информацию, иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность в течение суток с момента получения указанного заявления».

При удалении такого рода информации оператор соцсети должен будет обеспечить удаление всех ее копий, а саму удаленную информацию хранить 3 месяца.

P.P.S. Внесенный сегодня в Госдуму законопроект прокомментировал в фесйбуке ее вице-спикер Петр Толстой:

«Хочу пресечь распространяемые в социальных сетях и отдельных СМИ домыслы относительно инициативы моих коллег Сергея Боярского и Андрея Альшевских о введении штрафов для операторов социальных сетей за отказ удалять неправомерную и порочащую кого-либо информацию, разжигающую национальную и религиозную рознь, пропагандирующую войну. Еще раз подчеркиваю, штрафы предлагается ввести для операторов социальных сетей, а не для пользователей!»



