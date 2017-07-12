В правительстве создана комиссия по вопросам государственной культурной политики

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании правительственной комиссии «для организационного, аналитического и информационного обеспечения разработки и реализации государственной культурной политики, мониторинга достижения ее целей, координации действий субъектов государственной культурной политики».

Об этом сообщает сайт правительства, на котором сегодня, 12 июля, размещены текст постановления, подготовленного Министерством культуры в соответвии с Основами говударственной культурной политики, и положения о комиссии.

Согласно положению, она «является координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти и организаций в целях выработки предмета единой государственной культурной политики и ее реализации».

Комиссия будет:

разрабатывать проекты стратегии государственной культурной политики;

готовить предложения о корректировке действующих и принятии при необходимости новых государственных программ, предусматривающих межведомственную координацию деятельности по реализации стратегии государственной культурной политики;

формировать эффективные механизмы координации деятельности субъектов государственной культурной политики;

проводить мониторинг достижения целей государственной культурной политики;

вырабатывать критерии оценки деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления по реализации государственной культурной политики.

Состав комиссии правительство утвердит отдельным распоряжением. Председеталем комиссии будет назначен один из вице-премьеров.

В конце 2016 года Медведев утвердил план мероприятий по реализации в 2016–2018 годах стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, отмечает ТАСС.

План включает 193 мероприятия и предусматривает меры по расширению влияния российской культуры в иностранных государствах, формированию новой модели культурной политики, сохранению единого культурного пространства и культурного наследия, созданию условий для развития культуры, активизации культурного потенциала территорий и сглаживания региональных диспропорций.



