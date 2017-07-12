В правительстве создана комиссия по вопросам государственной культурной политики© Tobias / Flickr
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании правительственной комиссии «для организационного, аналитического и информационного обеспечения разработки и реализации государственной культурной политики, мониторинга достижения ее целей, координации действий субъектов государственной культурной политики».
Об этом сообщает сайт правительства, на котором сегодня, 12 июля, размещены текст постановления, подготовленного Министерством культуры в соответвии с Основами говударственной культурной политики, и положения о комиссии.
Согласно положению, она «является координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти и организаций в целях выработки предмета единой государственной культурной политики и ее реализации».
Комиссия будет:
- разрабатывать проекты стратегии государственной культурной политики;
- готовить предложения о корректировке действующих и принятии при необходимости новых государственных программ, предусматривающих межведомственную координацию деятельности по реализации стратегии государственной культурной политики;
- формировать эффективные механизмы координации деятельности субъектов государственной культурной политики;
- проводить мониторинг достижения целей государственной культурной политики;
- вырабатывать критерии оценки деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления по реализации государственной культурной политики.
Состав комиссии правительство утвердит отдельным распоряжением. Председеталем комиссии будет назначен один из вице-премьеров.
В конце 2016 года Медведев утвердил план мероприятий по реализации в 2016–2018 годах стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, отмечает ТАСС.
План включает 193 мероприятия и предусматривает меры по расширению влияния российской культуры в иностранных государствах, формированию новой модели культурной политики, сохранению единого культурного пространства и культурного наследия, созданию условий для развития культуры, активизации культурного потенциала территорий и сглаживания региональных диспропорций.
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